Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Tiggelkamp hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung auf. Der Einbruch passierte am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr. Die Täter nahmen nach ersten Erkenntnissen Elektronikgeräte mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Herten

An der Herner Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in eine Apotheke ein. An der Frontseite schlugen sie ein Fenster ein. Entwendet wurden Bargeld und Medikamente. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl

Mit Schmuck als Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Haus an der Fliederstraße. Die Tatzeit konnte nur grob zwischen dem vergangenen Freitag und dem heutigen Mittwoch eingegrenzt werden. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Beute. Sie flüchteten durch die Terrassentür.

Recklinghausen

Zwischen Freitagabend und Dienstagmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Henrichenburger Straße ein. Um in die Wohnung zu gelangen hebelten sie ein Küchenfenster auf. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

