Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tatverdächtiger nach Einbruchversuch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, beobachtete eine Zeugin einen Mann an der Rekumer Straße, der versuchte in eine Holzhütte einzubrechen. Die Hütte wird als Corona-Teststelle genutzt. Der Mann versuchte durch eine Scheibe in die Holzhütte zu gelangen. Die Zeugin informierte die Polizei.

Vor Ort konnte ein 34-Jähriger aus Litauen vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde mit zur Polizeiwache genommen.

An der Hütte entstand Sachschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

