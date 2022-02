Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schwerverletzte bei Unfall auf dem Südring

Recklinghausen (ots)

Ein Autofahrer (28) und seine Beifahrerin (25, beide aus Bottrop) sind bei einem Unfall auf dem Südring am Dienstag, 15.2., schwer verletzt worden. Ein 36-jähriger Oberhausener wurde leicht verletzt. Der 28-Jährige wollte gegen 16 Uhr vom Südring nach links in die Straße Im Springfeld abbiegen. Der Oberhausener wollte auf dem Südring in westlicher Richtung geradeausfahren. Sein Auto stieß gegen die rechte Seite des abbiegenden Wagens des Bottropers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Auto gegen ein Verkehrsschild und einen stehenden Pkw geschleudert. Die schwer verletzte Beifahrerin war im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Wagen des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden.

