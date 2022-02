Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch am Montagvormittag an der Horster Straße. Die Täter brachen ein Türschloss zu einer Wohnung auf. In allen Räumen wurden Schränke und Schubladen nach Beute durchsucht. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Datteln

Am Montagnachmittag nutzten Unbekannte ein auf Kipp stehendes Fenster um in das Schlafzimmer einer Wohnung am August-Schmidt-Ring zu gelangen. Die Schlafzimmertür war von außen abgeschlossen, sodass der Rest der Wohnung nicht durchsucht werden konnte. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Haltern am See

Aus einem Bürocontainer an der Straße Zum Dülmener See entwendeten Unbekannte Bargeld aus einer Registrierkasse. Um in den Container zu gelangen schlugen sie ein Loch in das Türblatt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in Farbrikationsräume an der Blitzkuhlenstraße ein. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Schlüsselbund entwendet. Die Täter flüchteten vermutlich über ein Kellerfenster. Hinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell