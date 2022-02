Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: In Gegenverkehr geraten

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Prosperstraße am Montagabend, 14.2., gegen 20.40 Uhr ist eine Frau schwer und ein Mann leicht verletzt worden. Ein 24-jähriger Dortmunder war mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen einer 37-jährigen Bottroperin kollidiert. Die 37-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Prosperstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

