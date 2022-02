Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auseinandersetzung im Linienbus

Recklinghausen (ots)

Im Bereich der Herner Straße kam es am Samstag, gegen 19:45 Uhr, in einem Linienbus der Vestischen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Fahrgästen. Der 33-Jährige Busfahrer hielt daraufhin außerplanmäßig an. Anschließend setzte sich die Auseinandersetzung zwischen ca. 20 Personen verbal und körperlich außerhalb des Busses fort. Dabei wurden der Busfahrer und ein 18-Jähriger leicht verletzt. Medizinische Hilfe war nicht erforderlich.

Bei Eintreffen der Polizei rannten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen weg.

Die Ermittlungen dauern an.

