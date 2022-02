Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck: Ein an der Herderstraße in Gladbeck geparkter schwarzer BMW ist dort im Zeitraum zwischen Samstag, 12.2, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 7.45 Uhr an der Beifahrerseite beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Bottrop: An der Scharnhölzstraße in Bottrop-Batenbrock ist ein blauer Mercedes beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht und wird jetzt gesucht. Der Mercedes war dort am Samstagabend, 12.2., 18 Uhr geparkt worden. Entdeckt wurde der Schaden an der linken Fahrzeugseite am Sonntagmorgen, 9 Uhr. Schadenshöhe: ca. 3.000 Euro.

Datteln: Die Polizei bittet Zeugen einer Unfallflucht an der Schachstraße in Datteln-Meckinghoven, sich zu melden. Dort ist ein blauer Audi am Freitag, 11.2., im Zeitraum zwischen 8 und 12.30 Uhr beschädigt worden. Sachschaden: ca. 1.000 Euro.

Castrop-Rauxel: Ein grauer VW-Polo ist an der Christinenstraße in Castrop-Rauxel im Zeitraum zwischen Samstagabend, 12.2., 20.30 Uhr und Sonntag, 16.15 Uhr beschädigt worden. Der Verursacher des Schadens von ca. 1.000 Euro beging Unfallflucht.

