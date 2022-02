Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in leerstehendes Gebäude

Recklinghausen (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte in eine zur Zeit ungenutzte Gewerbeimmobilie an der Herner Straße ein. Die Täter nahmen Kupferrohre und Kupferkabel mit. Hinweise auf die Täter konnten noch nicht erlangt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

