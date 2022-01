Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 57Jähriger mit mehr als 2,2 Promille unterwegs

Triptis (ots)

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Triptiser Tankstelle gab in der vergangenen Nacht einen Hinweis auf einen offensichtlich alkoholisierten Verkehrsteilnehmer. Nachdem der zunächst Unbekannte an der Tankstelle Alkohol kaufte setzte er sich - den Angaben der Angestellten zufolge, bereits unter Alkoholeinfluss stehend - ans Steuer und fuhr davon. Durch diese Information verbunden mit Kennzeichenhinweis gelang es der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung, den Fahrer an seiner Wohnanaschrift anzutreffen. Bei dem 57-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 2,2 Promille festgestellt- nach erfolgter Blutprobenentnahme erwartet den zwischenzeitlich Beschuldigten ein Strafverfahren.

