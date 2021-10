Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211001-1: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Kerpen (ots)

Durch den Zusammenstoß wurden drei Autos beschädigt

Am Donnerstagnachmittag (30. September) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße (L) 361 zwischen Kerpen und Bergheim gekommen. Rettungskräfte brachten zwei Autofahrerinnen in ein Krankenhaus.

Gegen 16.30 Uhr sollen zwei Mädchen (7/7) an der L 361 gestanden und vorbeifahrenden Autos gewinkt haben. Eine 24-Jährige, die in Richtung Bergheim fuhr, soll mit ihrem schwarzen Citroen C2 neben den Kindern angehalten und die Kinder auf die Gefährlichkeit der Situation hingewiesen haben. Eine 23-jährige Bergheimerin gab an, mit ihrem Peugeot hinter dem Citroen gefahren und aufgefahren zu sein. Wenig später näherte sich ein drittes Auto ebenfalls aus Richtung Frechen. Die Fahrerin (30) eines Mazda MX30 soll nach Angaben einer Zeugin (43) auf die beiden bereits stehenden Fahrzeuge aufgefahren sein. Der Mazda wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Ermittlungen zur Sache nahm das Verkehrskommissariat auf. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell