Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung, Körperverletzung und Bedrohung

Steinach (ots)

Am Samstag, 22.01.2022 gegen 19:15 Uhr, wurde der PI Sonneberg mitgeteilt, dass es in Steinach zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen ist. Als der Täter durch den 55 jährigen Steinacher zu Rede gestellt wurde, schlug ihn der Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Danach entfernte er sich kurzzeitig, kam jedoch zurück und bedrohte den Geschädigten und zerschlug ein Fenster. Nach dieser Tat entfernte er sich wieder. Weder der Geschädigte noch anwesende Zeugen kannten den Täter namentlich. Jedoch konnte er, auf Grund der vorliegenden Beschreibung, durch die Beamten in Steinach festgestellt werden. Es handelt sich um einen 33 jährigen Steinacher. Bei der Anzeigenaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war jedoch gar nicht erst möglich. Zusätzlich verlief noch ein Drogenschnelltest positiv. Am Pkw des Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden. Er selbst wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Insgesamt wurden drei Strafanzeigen gegen den jungen Mann gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell