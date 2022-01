Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Sonneberg (ots)

Am Samstag, 22.01.2022 gegen 11:25 Uhr, kam es an der Ampelkreuzung "An der Müß" / B 89 zu einem Verkehrunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der 29 jährige Radfahrer befuhr die Straße an der Müß aus Oberlind kommend und wollte nach links auf die B89 abbiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht an der Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw. Glücklicherweise entstand dabei nur leichter Sachschaden. Dem Radfahrer drohen nun ein Punkt in Flensburg sowie 120 Euro Bußgeld.

