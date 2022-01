Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Sonneberg (ots)

Am Freitag, 21.01.2022 gegen 10:30 Uhr, wurde der PI Sonneberg durch mehrere Zeugen mitgeteilt, dass ein Pkw in der Bahnhofstraße gegen eine Laterne gefahren ist und dann sofort die Unfallstelle verlassen hat. Ein aufmerksamer Bürger folgte jedoch dem Pkw und meldete wo er sich gerade befindet. Dank dieser Meldungen konnte der 62 jährige Sonneberger durch die Beamten in Oberlind gestoppt werden. Bei der Anhaltung fiel sofort auf, dass der Mann unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von 2,64 Promille! Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer muss nun mit einer erheblichen Geldstrafe und einem langen Fahrverbot rechnen.

Zum Glück entstand bei dem Unfall nur Sachschaden und es wurde niemand verletzt.

