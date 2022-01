Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 21-Jähriger prallt mit PKW gegen Baum und wird eingeklemmt

Tegau/ Rödersdorf (ots)

Am gestrigen Abend befuhr ein 21-jähriger Skoda-Fahrer die Landesstraße 3002 in Richtung Tegau. Kurz nach dem Abzweig Rödersdorf verlor der junge Verkehrsteilnehmer bei offensichtlich winterglatter Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 21-Jährige wurde dadurch in seinem PKW eingeklemmt und konnte erst durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden - anschließend wurde er, bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt, mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der verunfallte PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

