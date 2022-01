Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Opel Corsa brennt aus bislang unbekannter Ursache völlig aus

Rudolstadt (ots)

In der zurückliegenden Nacht dürfte ein umfangreicher Polizei- und Feuerwehreinsatz in Rudolstadt für Aufsehen gesorgt haben. Kurz nach drei Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Breitscheidstraße aus unbekannter Ursache zum Vollbrand eines abgestellten Fahrzeugs. Die Feuerwehr war rund 30 Minuten mit den Löscharbeiten beschäftigt- währenddessen kam es zu mehreren, kleinen Explosionen des zwischenzeitlich völlig ausgebrannten Opel Corsa. Es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt oder andere Gegenstände beschädigt, die Ermittlungen zu Brandursache (ob ggf. strafbares Handeln oder ein technischer Defekt vorliegen) sowie der Schadenssumme werden gegenwärtig geführt. Durch den Brandursacherermittler sowie das eingesetzte Team der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld wurde das Fahrzeug polizeilich sichergestellt. Zeugen, welche Hinweise jeder Art geben können, werden gebeten, sich bei der KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 zu melden.

