Polizei Düsseldorf

POL-D: Volmerswerth: 24-jährige Joggerin nach Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 6. Juli 2021, 17:45 Uhr

Am Montagabend zog sich eine 24-jährige Joggerin bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer auf dem Volmerswerther Deich schwere Verletzungen zu. Auch der Radler verletzte sich dabei leicht.

Zur Unfallzeit wollte der 25-jährige Fahrradfahrer die Joggerin auf dem Volmerswerther Deich wohl überholen. Als er an der jungen Frau vorbeifuhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden. Dabei zog sich die Düsseldorferin schwere Verletzungen zu, die in einer Klinik stationär behandelt werden. Der Radfahrer kam bei dem Unfall zu Fall und wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizei Düsseldorf nimmt unter anderem diesen Verkehrsunfall zum Anlass und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: Nehmen Sie aufeinander Rücksicht, bewegen Sie sich im Straßenverkehr vorausschauend, konzentriert und defensiv. Rechnen Sie damit, dass Sie selbst von anderen möglicherweise nicht wahrgenommen werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell