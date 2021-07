Polizei Düsseldorf

POL-D: Itter - Frau bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Düsseldorf (ots)

Montag, 5. Juli 2021, 14 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Itter verletzte sich eine 65 Jahre alte Frau lebensgefährlich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 65 Jahre alte Frau mit ihrem Ford die Huvestraße in Fahrtrichtung Itterstraße. An der Einmündung Huvestraße / Itterstraße bremste sie den Wagen ab und beschleunigte unmittelbar danach stark. Sie überquerte mit ihrem Pkw die Straße, durchbrach das Tor einer Garage auf der Itterstraße und schob ein darin stehendes Auto gegen die rückwärtige Garagenwand. Die Frau musste durch Rettungskräfte geborgen werden und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Ob ein internistischer Notfall Grund für den Unfall war, ist Bestandteil der Ermittlungen.

