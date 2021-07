Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Kölner Landstraße - Rollstuhlfahrer wird von Stadtbahn erfasst - Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf vor Ort

Düsseldorf (ots)

Freitag, 2. Juli 2021, 13:11 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde heute am frühen Nachmittag ein Rollstuhlfahrer von einer Stadtbahn erfasst. Der Mann wurde nach ersten Informationen schwer verletzt.

Ersten Zeugenaussagen zufolge soll der Rollstuhlfahrer beim Überqueren einer Ampel von der Straßenbahn erfasst worden sein. Diese habe nicht mehr bremsen können. Nach Aussage des behandelnden Notarztes ist Lebensgefahr nicht auszuschließen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf hat vor Ort die Unfallspurensicherung übernommen. Der Stadtbahnverkehr der Linie U83 in Richtung Benrath ist momentan in diesem Bereich eingeschränkt. Der Verkehr wird am Rheindorfer Weg abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell