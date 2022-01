Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Farbschmierereien

Eliasbrunn (ots)

Mittwochvormittag wurden Farbschmierereien mit beleidigendem Inhalt in der alten Bushaltestelle in der Ortsmitte von Eliasbrunn festgestellt. Die Graffiti wurden mit roter Sprühfarbe verursacht. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

