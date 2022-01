Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht - Verursacher ermittelt

Etzelbach (ots)

Ein 73-Jähriger befuhr Mittwochnachmittag mit seinem PKW die Bundesstraße 88 zwischen Rudolstadt und Etzelbach, als ihm ein Sattelzug entgegen kam. In einer langgezogenen Kurve kam der PKW-Fahrer nach links von seiner Fahrspur ab und stieß seitlich gegen den Sattelauflieger des Sattelzuges. Der Verursacher fuhr einfach weiter, obwohl am Radkasten des Aufliegers Sachschaden entstand. Der Unfallverursache konnte von Polizeibeamten ausfindig und an seiner Halteranschrift angetroffen werden. Der PKW war im Frontbereich sowie am linken Außenspiegel beschädigt. Das Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

