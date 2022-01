Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kinderwagen mit Farbe beschmiert

Rudolstadt (ots)

Unbekannt beschmierten am Mittwoch zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr einen Buggy (Kinderwagen) vom Typ "Joolz", der im Treppenhaus des Mehrfamilienwohnhauses in der Straße "An der Brücke" in Rudolstadt abgestellt war. Dabei entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell