Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegen Auflieger aufgefahren

Schwarza (ots)

Ein 56-Jähriger war Mittwochmittag mit seinem mit VW in der Breitscheidstraße im Gewerbegebiet von Rudolstadt-Schwarza unterwegs. Nach seinen Angaben zufolge wurde er so stark von der Sonne geblendet, dass er den Auflieger eines Sattelzuges übersah und ungebremst auffuhr. Der Sattelzug war so vor einer Werkszufahrt abgestellt, dass die linke Ecke des Aufliegers auf die Fahrbahn ragte. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, die er jedoch nicht unmittelbar vor Ort medizinisch versorgen lassen wollte. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

