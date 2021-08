Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: Opel Corsa beim Ausparken beschädigt

Am Mittwoch, den 28.07.2021, gegen 10.50 Uhr, wurde in Billigheim-Sulzbach, Unterer Frohnengrund 5, auf dem Parkplatz des Netto-Markts ein dunkelgrauer Opel Corsa angefahren. Der geparkte Opel Corsa, Modell E, wurde an der Stoßstange vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher ging flüchtig und hatte einen Sachschaden von rund 1000 Euro hinterlassen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mosbach, unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell