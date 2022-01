Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gas mit Bremse verwechselt

Schwarzburg (ots)

Mittwochvormittag fuhr ein 90-Jähriger mit seinem PKW rückwärts aus einem Grundstück in Schwarzburg. Dabei verwechselte er vermutlich Gas mit Bremse, wodurch sich das Auto um ca. 180 Grad drehte und dabei in einen Gartenzaun fuhr. An diesem sowie am Auto entstand Sachschaden. Die Beamten forderten vorsorglich einen Rettungswagen für den Fahrer an. Glücklicherweise konnten die Rettungssanitäter keine Verletzungen feststellen. Der PKW musste abgeschleppt werden.

