Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von der Straße abgekommen

Kirchhasel (ots)

Eine 54-Jährige befuhr Dienstagnachmittag mit ihrem Skoda die Bundesstraße 88 zwischen Kirchhasel und Etzelbach, als sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie stieß gegen einen Leitpfosten sowie einem Baum und landete im Straßengraben. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht und kam zur weiteren Beobachtung in die Thüringenklinik Saalfeld. Am PKW, am Leitpfosten und am Baum entstand Sachschaden.

