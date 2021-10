Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" - Aktionstag der Polizei am 31. Oktober 2021, dem Tag des Einbruchschutzes

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

Wenn die Uhren am letzten Oktoberwochenende um eine Stunde zurückgestellt werden, findet auch in diesem Jahr der landesweite Tag des Einbruchschutzes statt. Das Polizeipräsidium Konstanz veranstaltet in dessen Rahmen am Standort Tuttlingen einen Aktionstag, bei dem sich interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz informieren und beraten lassen können.

Spätestens mit Ende der Sommerzeit beginnt sie endgültig, die "dunkle Jahreszeit". Dank früh einsetzender Dämmerung und im Schutz der Dunkelheit können Einbrecher Schwachstellen an Wohnhäusern - wie gekippte Fenster, ungesicherte Türen oder unbeleuchtete Hinterhöfe - besonders leicht ausnutzen. Sie haben etwas dagegen? Ihre Polizei auch - nicht nur prinzipiell, sondern auch tatsächlich: Verwenden Sie die "gewonnene" Stunde, um sich im Rahmen des landesweiten Tags des Einbruchschutzes kostenlos, kompetent und produktneutral bei den Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Konstanz beraten zu lassen. Der Aktionstag, zu dem interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind, findet am 31.10.2021 von 10 Uhr bis 16 Uhr am Standort Tuttlingen, Stockacher Straße 158, statt. Das Referat Prävention erwartet Sie mit folgendem Rahmenprogramm:

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle: Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle öffnet ihre Pforten. Dort empfängt Sie der Sicherungstechnische Berater des Referats Prävention am Standort Tuttlingen, Polizeioberkommissar Michael Göbel (Tel. 07461/941-153), für individuelle Beratungsgespräche und vereinbart auch gern Termine bei Ihnen daheim zur Schwachstellenanalyse Ihres eigenen Wohn- oder Firmenobjektes.

Errichterausstellung: Regionale, geschulte Handwerkerbetriebe stellen genormte und für den Einbruchschutz empfohlene Produkte - wie Fenster, Türen, Schlösser, Alarmanlagen und Videoüberwachungstechnik - anhand von Exponaten neuester mechanischer und elektronischer Sicherungstechnik aus.

Kinderprogramm: Sie lassen sich in Ruhe beraten, während Ihre Jüngsten in einer Mal- und Bastelecke durch die Mitarbeiterinnen der Verkehrsprävention betreut werden. Dort lernen die Kinder spielerisch Risiken und Regeln im Straßenverkehr kennen.

"Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" - am Sonntag, 31. Oktober 2021 mit und bei Ihrer Polizei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Tuttlingen!

Bitte beachten Sie, dass die derzeitig gültigen Bestimmungen der Corona-Verordnung gelten. Das heißt, in den Innenräumen sind OP-Masken oder FFP2-Masken zu tragen. Zutritt haben nur Personen, die geimpft, genesen oder getestet sind und dies entsprechend nachweisen können.

Unabhängig von der Veranstaltung besteht jederzeit die Möglichkeit, Beratungstermine hinsichtlich der Sicherung der eigenen Immobilie zu vereinbaren. Sie erreichen die Sicherungstechnischen Berater Ihres Landkreises unter folgenden Telefonnummern:

Landkreis Konstanz: 07531/995-1044

Landkreis Rottweil: 0741/477-301

Schwarzwald-Baar-Kreis: 07721/601-253

Landkreis Tuttlingen: 07461/941-153

Bundesweit wurden 2020 insgesamt 75.023 Wohnungseinbrüche mit einer Schadenssumme von ca. 216 Mio. Euro erfasst. 28.873 Fälle davon waren sogenannte Tageswohnungseinbrüche, bei denen die Tatzeit zwischen 6 und 21 Uhr liegt. Wie im landesweiten Trend sinken auch im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz die Zahlen bei den Wohnungseinbrüchen, insbesondere bei den Tageswohnungseinbrüchen. Die Zahlen zeigen jedoch, dass trotzdem Aufklärung und Vorbeugung zwingend geboten sind.

Besonders bedrückend: War der Einbrecher erst einmal in den eigenen vier Wänden, bedeutet diese Verletzung der Privatsphäre für viele Opfer ein nachhaltig traumatisierendes Erlebnis. Das Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden im eigenen Heim sind den Bewohnern genommen, mit zum Teil tiefgreifenden psychischen Folgen. Präventive Maßnahmen in Form von Einbruchschutz leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass es gar nicht so weit kommt. Weitere Informationen sowie die Adressnachweise der Errichterfirmen finden sich auch unter: www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell