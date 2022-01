Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Fahrer öffnet unachtsam Fahrzeugtür- Radfahrer kollidiert mit dieser und stürzt

Unterwellenborn (ots)

Am Donnerstagmittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Unterwellenborn leicht verletzt. Der 30-Jährige befuhr die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Saalfeld, als ein 80-Jähriger, welcher sein Fahrzeug in einer der seitlichen Parkbuchten geparkt hatte, unvermittelt seine Fahrertür öffnete, um aus dem PKW auszusteigen. Der Radfahrer kollidierte daraufhin mit der geöffneten Tür und stürzte zu Boden, sodass er sich leichte Verletzungen zuzog und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Gefährten entstand Sachschaden, es wurden Ermittlungen gegen den 80-jährigen Mann aufgenommen.

