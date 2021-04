Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung vor Medikamentenmissbrauch

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Aus gegebenem Anlass möchte die Polizeiinspektion Hildesheim vor dem Missbrauch von Medikamenten warnen, die mit der Zielrichtung eingenommen werden, sich dadurch zu berauschen.

Anlass ist ein Fall, der in dieser Woche bei der Polizei in Sarstedt bekannt wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erlitt ein 14-jähriger aus dem Bereich Sarstedt bereits am vergangenen Wochenende in Folge des Konsums der Medikamente Tilidin und Xanax eine Intoxikation, so dass er zwischenzeitlich in einem Krankenhaus beatmet werden musste. Die genauen Umstände und Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach vorliegenden Informationen wird Tilidin in erster Linie als Schmerzmittel eingesetzt. Neben einer schmerzstillenden Wirkung kann es auch Auswirkungen auf die Psyche haben, indem es einerseits beruhigend wirkt, andererseits jedoch auch enthemmend und euphorisierend. Ferner kann es gefährlich werden, insbesondere wenn Tilidin in Verbindung mit Alkohol oder Benzodiazepin, wozu auch das Medikament Xanax gehört, konsumiert wird. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Atemstillstands.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell