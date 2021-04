Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim/Himmelsthür - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Hildesheim (ots)

Himmelsthür, Runde Wiese - Parkplatz Garten-Center(fm) Am Donnerstag, 22.04.2021, gegen 11:00 Uhr, parkte eine Toyota-Fahrerin aus Hildesheim auf dem Parkplatz zum Garten-Center, Runde Wiese in Himmelsthür. Aufgrund von Unaufmerksamkeit kollidierte sie mit einem geparkten, roten Pkw. Da keine Person anwesend war, begab sich die Unfallverursacherin ins Garten-Center und ließ den Fahrer oder Fahrerin ausrufen. Nach 10-minütiger Wartezeit begab sich die Unfallverursacherin wieder zum Parkplatz. Hier stellte sie fest, dass der unfallbeschädigte Pkw den Parkplatz bereits verlassen hat. Der Fahrer oder die Fahrerin muss in der Zeit des Ausrufens weggefahren sein. Aufgrund der Aufregung kann sich die Unfallverursacherin nicht mehr an das Kennzeichen des beschädigten Pkw erinnern. Nun sucht die Polizei einen roten Pkw, der vermutlich hinten links beschädigt ist. Der Sachschaden am Pkw der Unfallverursacherin beträgt ca. 2000 Euro. Die Polizei bittet den Geschädigten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

