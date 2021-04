Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperliche Auseinandersetzung bei einem Feuerwehreinsatz

Hildesheim (ots)

Am 21.04.2021 wird die Freiwillige Feuerwehr Gronau in der Straße "Leintor" in Gronau zum Abstreuen einer Ölspur eingesetzt. Zur Durchführung der Abstreumaßnahmen wird die Fahrbahn durch die Feuerwehr mit entsprechenden Absperrmitteln gesperrt. Als gegen 13.50 Uhr ein Fahrradfahrer die Sperrung mißachtet und durch eingesetzte Feuerwehrleute zum Verlassen der Fahrbahn aufgefordert wird, kommt es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und im weiteren Verlauf zu einer Körperverletzungshandlung durch den Fahrradfahrer, indem dieser einem Feuerwehrmann mehrere Faustschläge gegen den Oberkörper versetzt. Der 52-jährige Feuerwehrmann zieht sich hierbei Prellungen zu. Gegen den 60-jährigen Fahrradfahrer aus Gronau wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

