POL-HI: Verkehrskontrollen der Polizei Bad Salzdetfurth

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Mit dem Ziel der Erhöhung der Verkehrssicherheit, führte das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, mit Unterstützung der Kontrollgruppe Krad, am 20.04.2021 sowie am 21.04.2021 ganzheitliche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch und ahndete hierbei zahlreiche Verstöße.

Am Dienstag standen am Netter Weinberg insbesondere Motorradfahrer im Fokus der Kontrollen. Hintergrund hierzu waren nicht zuletzt drei schwere Verkehrsunfälle, zu denen es innerhalb der letzten zwei Wochen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Salzdetfurth kam und an denen Motorräder beteiligt waren. Der letzte Unfall ereignete sich am 20.04.2021 auf dem Weinberg. Die 17 und 19 Jahre alten Beteiligten wurden dabei schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. (Pressemitteilung vom 21.04.2021, 07:08 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4894555).

Vermutlich aufgrund des schönen Wetters herrschte ein hohes Motorradaufkommen im Bereich des Netter Weinbergs. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr wurden diverse verkehrserzieherische Gespräche mit den Fahrern geführt. Darüber hinaus wurden 11 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Dabei wurde in vier Fällen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. Bei den übrigen Krafträdern wurden technische Mängel, wie z.B. mangelhafte Bereifung, registriert. Insgesamt betrachtet entstand bei den kontrollierenden Beamten der Eindruck, dass die Risikobereitschaft der Kradfahrer gefühlt gestiegen ist.

Am Mittwoch erstreckten sich die Überwachungsmaßnahmen über den gesamten Zuständigkeitsbereich. Dabei wurden zwei Verkehrsteilnehmer, davon ein Kraftrad, angehalten, die ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt. In beiden Fällen leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein. Ferner wurden 25 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In einem Fall führte ein Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen. 18 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. In weiteren sechs Fällen wurden Vorfahrtsverstöße geahndet.

Gleichwohl das Verkehrsunfallgeschehen 2020 im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Salzdetfurth rückläufig im Vergleich zum Vorjahr war, werden die Beamtinnen und Beamten auch zukünftig gleichgelagerte Kontrollen durchführen und somit dazu beitragen, dass möglichst wenige Menschen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt oder gar getötet werden.

