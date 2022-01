Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Saalfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.01.2022 fiel einer aufmerksamen Fahrzeugführerin ein vor ihr und in Schlangenlinien fahrender PKW auf. Nachdem die Zeugin den PKW in Rudolstadt aus den Augen verlor, konnte dieser um 03:47 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung im Bereich Unterwellenborn festgestellt werden. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung der 21-jährigen Fahrzeugführerin war diese nicht mehr im Stande, eine Atemalkoholmessung durchzuführen. Nach erfolgter Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Führerschein der 21-Jährigen sichergestellt. Da der blaue PKW erhebliche Beschädigungen aufwies, ist nicht auszuschließen, dass es auf der berauschten Fahrt zu einem Unfall kam. Der Verlauf der zurückgelegten Fahrtstrecke ist dezeit noch nicht geklärt. Um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten.

