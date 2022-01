Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb erhält mehrere Anzeigen

Schmalkalden (ots)

Sonntagvormittag betrat ein 42-Jähriger trotz bestehenden Hausverbots den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Asbacher Straße in Schmalkalden. Im Kassenbereich versucht der Mann aufgestellte "Taschenrutscher" zu erlangen. Dies versuchte ein Angestellter der Tankstelle zu verhindern, indem er sich dem 42-Jährigen entgegenstellte. Der Täter konnte den Widerstand jedoch brechen und ein bis zwei Flaschen Schnaps erbeuten. Der Langfinger verließ die Tankstelle und floh in unbekannte Richtung. Die eingesetzten Beamten fertigten anschließend mehrere Anzeigen gegen den bekannten Übeltäter.

