Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Samstag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr gegen einen Feldstein, der neben der Fahrbahn in der Straße "Rosenhohle" in Steinbach-Hallenberg lag. Durch den Aufprall wurde der Stein gegen die Mauer eines Grundstückes geschoben, welche dadurch beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden.

