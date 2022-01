Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Poppenhausen (ots)

Sonntagabend informierte ein 31-Jähriger die Polizei über einen Einbruch in ein Wohnhaus. Die eingesetzten Beamten nahmen das Haus in der Dorfstraße in Poppenhausen anschließend gemeinsam mit dem Anzeigeerstatter in Augenschein. Hierbei stellten diese fest, dass man sich gewaltsam Zutritt ins Innere des leerstehenden Hauses verschaffte. Nach Angaben des Geschädigten wurde nichts entwendet. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum vom 18.12.2021 bis 02.01.2022 eingegrenzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Hildburghäuser Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0.

