BPOL NRW: Gesuchter Mehrfachtäter von Bundespolizei festgenommen

Aachen (ots)

Bundespolizeibeamte haben am Freitagmorgen einen von der Staatsanwaltschaft Berlin gesuchten Mehrfachtäter festgenommen.

Der 37-jährige Sudanese wurde wegen Straftaten wie Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl und Wohnungseinbruchsdiebstahl gesucht. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte den Betroffenen bereits im Jahr 2019 zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Zum damaligen Haftantritt ist er nicht erschienen, deswegen wurde er von der Staatsanwaltschaft Berlin mit Haftbefehl gesucht. Am Hauptbahnhof Aachen wurde der 37-Jährige am frühen Morgen in der Vorhalle angetroffen und kontrolliert. Dabei wurde der bestehende Haftbefehl in den nationalen Fahndungsbeständen festgestellt. Der Betroffene wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

In einem weiteren Fall konnte ein 48-jähriger Rumäne in letzter Minute seinen Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Regenburg abwenden. Er hatte im Jahr 2017 über 3000 Zigaretten unversteuert nach Deutschland eingeführt und wurde zur Entrichtung einer Geldstrafe angewiesen. Diesem kam er nicht nach und wurde mit Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht.

Die Beamten kontrollierten ihn am Freitagmorgen nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden in Aachen-Laurensberg. Da er nach Eröffnung seines Vollstreckungshaftbefehls die verlangte Geldstrafe in Höhe von fast 900,- Euro entrichten konnte, stand seiner späteren Weiterfahrt nichts mehr im Wege.

