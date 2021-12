Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 3; mit Haftbefehl gesuchter 37-jähriger Syrer ohne Führerschein unterwegs

Bild-Infos

Download

Kleve - Emmerich (ots)

Die Bundespolizei hat am späten Donnerstagabend, 9. Dezember 2021 um 23:15 Uhr, einen 37-jährigen Syrer auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Kattenhorst in einem im Emsland zugelassenen Renault Megane angehalten und kontrolliert. Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück ihn mit einem Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen suchte. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 160 EUR bezahlen oder eine 16-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Syrer wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zu Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er dann weiterreisen, da sein Schwager die Geldstrafe für ihn bezahlte. Die Weiterfahrt wurde jedoch untersagt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell