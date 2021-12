Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kein Ticket - 25-Jähriger würgt Zugbegleiter - Bundespolizei greift ein

Dortmund (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (09. Dezember) würgte ein 25-Jähriger einen Zugbegleiter und griff diesen mit einem Kopfstoß an. Bei Eintreffen des Zuges im Dortmunder Hauptbahnhof schritten die Bundespolizisten ein.

Gegen 08:40 Uhr verständigte der Zugbegleiter einer Regionalbahn die Bundespolizei aufgrund einer Auseinandersetzung in einem Zug von Lünen Hauptbahnhof nach Dortmund Hauptbahnhof. Der 25-Jährige konnte bei einer Fahrausweiskontrolle kein gültiges Ticket vorweisen. Als der 42-jährige Zugbegleiter die Personalien des Mannes forderte, soll dieser den Bahnmitarbeiter beim Weggehen beleidigt haben. Der 42-Jährige folgte dem Mann aus Werne. Dieser soll sich dann plötzlich umgedreht, den Geschädigten gewürgt und anschließend mit einem Kopfstoß angriffen haben.

Bei der Einfahrt des Zuges im Dortmunder Hauptbahnhof beobachteten die Einsatzkräfte die Auseinandersetzung der beiden Männer. Noch bevor die Beamten die Männer trennen konnten, schlug der ghanaische Staatsangehörige dem 42-Jährigen mit der rechten Faust gegen den Kopf. Die Bundespolizisten fesselten den Angreifer unverzüglich.

Der Geschädigte aus Bottrop klagte über Schmerzen am Hals und Kopf, sowie am Finger. Auf eine ärztliche Versorgung verzichtete der Deutsche, da er im Laufe des Tages einen Arzt aufsuchen wolle. Der 25-Jährige klagte zwar über Schmerzen an der linken Schulter, lehnte einen Rettungswagen aber ebenfalls ab.

Die Bundespolizei leiteten ein Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen, sowie Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell