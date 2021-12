Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 18-Jährige durch mehrere Unbekannte belästigt - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Hagen - Wuppertal (ots)

Gestern Abend (8. Dezember) reiste eine junge Frau in der S8 von Wuppertal nach Hagen. Im Zug soll eine Gruppe von vier Männern die Hagenerin belästigt haben. Die Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise.

Gegen 19:20 Uhr reiste die 18-Jährige in der S8 von Wuppertal nach Hagen. Im Zug hielt sich auch eine Gruppe von insgesamt vier unbekannten Personen auf, die die junge Hagenerin zunächst verbal belästigt haben sollen. Eine Person aus der Gruppe soll der Geschädigten im weiteren Verlauf an das Gesäß gefasst haben. Aufgrund dessen setzte sich die junge Frau in eine andere Sitzgruppe zu einer Zeugin.

Die Gruppe der Tatverdächtigen stieg nach Angaben der jungen Frau beim Halt in Hagen-Westerbauer aus.

Im Hagener Hauptbahnhof wurde die 18-Jährige dann auf der Wache der Bundespolizei vorstellig und stellte Strafantrag.

Die Beamten forderten Videoaufzeichnungen aus dem Zug an und wird diese auswerten.

Die Bundespolizei bittet Zeugen um Mithilfe. Wer kann Angaben zu den vier Tatverdächtigen machen, die am gestrigen Mittwoch, gegen 19:20 Uhr eine junge Hagenerin belästigt haben sollen. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jeder Polizeidienststelle entgegen.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell