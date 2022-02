Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auseinandersetzung auf Tankstellengelände

Recklinghausen (ots)

Zu körperlichen Auseinandersetzungen mehrerer Jugendlicher beziehungsweise junger Erwachsener ist es am Samstagabend, 12.2., gegen 20.30 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Borkener Straße in Dorsten-Holsterhausen gekommen. Als eine Streifenwagenbesatzung an der Tankstelle eintraf, hatten sich einige Personen bereits entfernt. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen hatte ein 17-Jähriger aus Dorsten einem 25-jährigen Dorstener ins Gesicht geschlagen. Der Pkw des 25-Jährigen wurde im Zuge der Auseinandersetzung beschädigt, unter anderem ging eine Scheibe zu Bruch. Ein 24-jähriger Dorstener klagte nach einem Schlag auf den Kopf über Kopfschmerzen. Die Leichtverletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Personalien wurden aufgenommen, Platzverweise ausgesprochen. Ermittlungen möglicher weiterer Tatbeteiligter dauern an.

