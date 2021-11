Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lehmhegge/ Tasche aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (25.11.21) eine Handtasche aus einem schwarzen Nissan Almera gestohlen. Das Auto stand an der Straße Lehmhegge in Olfen. Zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr schlugen die Täter die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs ein. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein Auto kein Safe ist. Wertgegenstände sollten nicht im Auto abgelegt werden. Nehmen Sie Wertgegenstände bei Spaziergängen oder Einkäufen mit. Auch ein vermeintlich sicheres Versteck schreckt Täter nicht ab.

