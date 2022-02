Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Holzhausen: Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 31.01.2022, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der K4920/Vörstetter Straße in der March zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer 22-jährigen Auto-Fahrerin. Diese fuhr aus Richtung Reute nach Holzhausen, übersah hierbei aus bislang unbekannter Ursache einen in gleicher Richtung vor ihr fahrenden 59-jährigen Rennradfahrer und fuhr diesem auf. Der Mann wurde durch die Kollision schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

