Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brand in Giesenkirchen - Ermittler und Sachverständige haben den Brandort untersucht

Mönchengladbach (ots)

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach schon berichtete, hat es am Donnerstagnachmittag, 26. August, gegen 17 Uhr einen Brand in einem Doppelhaus an der Straße "Am Sternenfeld" gegeben. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnhäuser. Es wurden keine Personen verletzt.

Nach sichernden Maßnahmen an dem Gebäude haben Ermittler der Polizei Mönchengladbach zusammen mit einem Brandsachverständigen und einem Statiker den Brandort am Freitag, 27. August, untersucht.

Als Ergebnis gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat. Für eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es keine Anhaltspunkte. (jl)

