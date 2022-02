Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Ausgenommenes Schaf gefunden - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 30.01.2022, ist ein ausgenommenes Schaf bei einer Hütte zwischen Degernau und Erzingen aufgefunden worden. Unweit der Grillstelle an der Rankackerhütte waren die Reste des Schafes verteilt. Im Feuer der Grillstellen lagen zwei blaue Plastiksäcke. Es sieht so aus, als ob die Tierabfälle an der Hütte entsorgt wurden. Eine Untersuchung des Tierkadavers ergab, dass das Schaf nicht vorschriftsmäßig betäubt und geschlachtet wurde. Der Dienstzweig Gewerbe/Umwelt der Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07741 8316-214).

