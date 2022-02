Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter bricht Zigarettenautomat auf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

In der Nacht vom 30.01.22, 23 Uhr auf 31.01.22, 11 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße auf. Nachdem der Automat teilweise offenstand, entwendete der Täter die darin befindlichen Zigaretten. Der Diebstahlschaden, sowie der Schaden am Automaten wird auf eine 4-stellige Summe beziffert.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell