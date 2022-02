Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 31.01.2022, ist eine Straßenlaterne in der Hauptstraße in Wallbach beschädigt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug dürfte vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den Mast gestoßen sein und hinterließ einen Sachschaden von rund 800 Euro. Die Unfallzeit lag genau zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

