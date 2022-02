Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Kollision auf winterglatter Straße - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 31.01.2022, kollidierten auf der winterglatten Landstraße zwischen Oberwihl und Rüßwihl zwei Autos, eine Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 19:30 Uhr hatte ein in Richtung Rüßwihl fahrender 41 Jahre alter Opel-Fahrer in einer leichten Kurve die Kontrolle verloren und war mit einem entgegenkommenden Suzuki zusammengestoßen. Während die Opel-Insassen unversehrt blieben, zog sich die 71 Jahre alte Suzuki-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Autos dürfte bei je 8000 Euro liegen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

