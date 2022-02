Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Pkw kollidiert mit Lkw - ein leicht Verletzter

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte am Montag, 31.01.2022 gegen 06.45 Uhr ein 49 Jahre alter Mann bei einem Unfall zwischen Adelhausen und Maulburg. Nach einer Rechtskurve beabsichtigte der Peugeot-Fahrer einen vor ihm fahrenden Bus zu überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden Klein-Lkw. Direkt nach dem Ausscheren des Überholens kam es zur Kollision mit der Front seines Peugeot und der rechten vorderen Seite des noch ausweichenden Lkws. Das Fahrzeuge des 49-Jährigen drehte es um 180 Grad und stürzte anschließend einen mehrere Meter hohen Hang hinunter auf ein Feld. Der Fahrer hatte Glück und verletzte sich bei dem Unfall nicht. Der 28 Jahre alte Lkw-Fahrer verletzte sich leicht, wollte aber im Anschluss das Krankenhaus selbst aufsuchen. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Am Lkw entstand Sachschaden von rund 8000 Euro.

md/tb

