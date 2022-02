Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 27-Jähriger von Unbekannten geschlagen und beraubt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Von drei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt sein worden soll ein 27-Jähriger am 30.01.2022 in der Freiburger Altstadt. Wie der Geschädigte der Polizei im Nachgang mitteilte, soll sich die Tat etwa zwischen 5 und 5.30 Uhr im Bereich vor einer Gaststätte in der Bertoldstraße (Höhe Hausnummer 26) ereignet haben.

Dabei sollen die drei Unbekannten dem Geschädigten ein Smartphone sowie Bargeld abgenommen haben, zudem soll der Geschädigte aus der Gruppe heraus mehrfach geschlagen worden sein, bis der Geschädigte in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Der 27-Jährige zog sich mehrere Verletzungen zu.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: ca. 1,90 Meter groß, ca. 27 Jahre, kräftige Statur, helle Jacke, Dreitagebart, helle Hautfarbe

Tatverdächtiger 2: ca. 1,74 Meter groß, ca. 27 Jahre, Dreitagebart, dunkle Haare, normale Statur, helle Hautfarbe

Tatverdächtiger 3: ca. 1,78 Meter groß, ca. 35 Jahre, langer Vollbart, fehlender Schneidezahn, normale Statur, schwarze Haare, dunkle Hautfarbe

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell