POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.04.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Telefonkabel zerschnitten - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche zerschnitt ein Unbekannter in Walldürn gleich zwei Mal eine Telefonleitung und schnitt so mehrere Haushalte von der Telefonverbindung ab. Am Parkplatz des Walldürner Freibads an der B47 wurde das oberirdisch verlaufende Kabel am vergangenen Dienstag (13. April) gegen 17 Uhr und am Montag dieser Woche (19. April) gegen 9.30 Uhr von der unbekannten Person zerstört. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 entgegengenommen.

Aglasterhausen: Einbruch in Sportheim

Unbekannte stiegen vergangene Woche in ein Sportheim in Aglasterhausen ein. Zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag schlugen der oder die Täter ein Fenster an dem Gebäude in der Schwarzacher Straße ein und gelangten so ins Innere. Diebesgut wurde vermutlich keines entwendet, jedoch hinterließen die Unbekannten Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

